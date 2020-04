Britney Spears “Ho dato fuoco alla casa con due candele”/ “Ho aperto la porta e BOOM”

blogtivvu : Britney Spears dà fuoco dalla palestra per colpa di due candele e racconta l'accaduto su internet (ma qualcosa non… - blogtivvu : Britney Spears dà fuoco alla palestra ma qualcosa non quadra (VIDEO) - fanpage : Cosa combini, #Britney! #BritneySpears - sara_silva004 : RT @helenafssantos: Britney Spears e Pussycat dolls é uma vibe ahah @sara_silva004 - fcxng : @fqtaehyung Era una de Britney Spears 'Boys' JALAJSKSJSKDJSJSJ. -

Chi di voi in questa quarantena non ha pensato bene di lanciarsi nell’attività fisica? Siamo sicuri un po’ tutti chi con più e chi con meno risultati, e lo stesso ha fatto anche Britney Spears che è t ...La cantante, però, prima di cominciare ha raccontato ai fan che circa sei mesi fa stava per mandare tutto in fumo, nel vero senso della parola: "Avevo con me un paio di candele e, dai, una cosa tira l ...