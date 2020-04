Bracciano riparte | importante iniezione di liquidità per commercio | imprese e famiglie

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’amministrazione comunale didecisa a ripartire alla grande. Il sindaco Armando Tondinelli di Fratelli d’Italia ha infatti deciso di rivolgersi prima di tutto a, imprenditori e commercianti, tramite un’di liquiditàper un comune come. A pochissimi giorni dall’avvio della cosiddetta Fase 2 il comune diha stanziato ben 243mila euro, che è una cifra significativa in un centro di circa 20mila abitanti. Il sindaco di: variazione di bilancio di 243mila euro “Come è noto – dice il sindaco Armando Tondinelli – noi abbiamo ereditato una situazione debitoria, questa amministrazione ha trovato circa 10 milioni di debito. Ma ciononostante, con grande sforzo, oggi abbiamo approvato una variazione di bilancio che permette di stanziare per l’emergenza ...