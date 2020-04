Borgen su Netflix | arriva l’acclamato political drama danese con tutte le stagioni e una

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tra i tanti titoli che torneranno alla ribalta grazie allo streaming c'è uno deieuropei più apprezzati degli ultimi anni: entro il 2020 debutteranno le prime tredisu, in attesa della quarta che sarà prodotta anche dal colosso americano. Si tratta di unche è andato in onda originariamente dal 2010 al 2013 su DR, emittente pubblica nazionale, ottenendo un'ottima accoglienza da parte della critica. La sua popolarità è cresciuta oltre i confini nazionali danesi quando la serie è stata trasmessa nel Regno Unito da BBC Four e negli Stati Uniti dal canale via cavo Link TV, conquistando una platea internazionale. Considerata un apripista per altri drammi politici del genere, come House of Cards, Madam Secretary e Scandal,racconta la scalata politica di Birgitte Nyborg ...