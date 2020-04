Bonus per la mobilità elettrica in città: gli incentivi per acquistare un monopattino elettrico (Di giovedì 30 aprile 2020) (Ancona, 30 Aprile 2020) - Non sono ancora state rese note le procedure che dovranno essere seguite per richiedere il Bonus mobilità alternativa che sta per essere istituito dal governo guidato da Giuseppe Conte. Quel che si sa con certezza, Le direttive del Ministero dei Trasporti Il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha reso noto che si potrà sfruttare il Bonus, tra l'altro, per comprare le biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, ma anche i monopattini, gli hoverboard e i segway, vale a dire i veicoli per la mobilità personale a propulsione in prevalenza elettrica. In attesa che il decreto di prossima pubblicazione individui le modalità di richiesta di questo Bonus, è facile ipotizzare che non ci saranno molte differenze rispetto a ciò che è previsto per l'ecoBonus in relazione all'acquisto di veicoli elettrici. I ... Leggi su liberoquotidiano Respinte le domande ancora in attesa di esito per bonus 600 euro : INPS smentisce

Fase 2 Coronavirus | bonus dal Ministero dei Trasporti per mobilità alternativa

