Bonus 800 euro, i nuovi criteri e quando arriva. No per chi ha fatturato 30000 euro? Come fare la domanda (Di giovedì 30 aprile 2020) Domenica scorsa si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: così Come accaduto a marzo con il Bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dovrebbe esserci un Bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. In merito il Premier in conferenza stampa non ha specificando però di che importo si tratti, ma dovrebbe essere di 800 euro: “Potrebbe essere rinnovato automaticamente il Bonus per chi ha avuto diritto ai 600 euro, mentre saranno erogati contributi a fondo perduto per le piccole imprese con meno di dieci dipendenti“. Secondo quanto scritto da “Il Tempo“, la misura potrebbe riguardare solo chi nel 2018 aveva dichiarato fino a un fatturato massimo ... Leggi su oasport Bonus 800 euro | Come ottenerlo e requisiti

Il decreto Aprile slitta a maggio : dal bonus 800 euro allo stop ai licenziamenti ecco tutti i provvedimenti

