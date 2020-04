Bonus 5000 euro a fondo perduto piccole imprese: chi ne ha diritto, requisiti, come fare la domanda (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo quanto scritto dal sito Investire Oggi, tra le misure economiche previste nel prossimo Decreto, ci sarà quella che consentirà di ricevere un Bonus a fondo perduto per le piccole imprese, ovvero quelle che hanno in organico meno di nove dipendenti. CHI POTRA’ fare LA DOMANDA? Il Bonus, che sarà di 5000 euro, prende il nome di fondo di solidarietà, e sarà erogato sottoforma di fondo perduto fino ad un totali di circa 8 miliardi di euro. Potranno richiedere il Bonus a fondo perduto le seguenti categorie di piccole imprese: TLC Energia Manifatturiero con la cantieristica navale Siderurgia Automotive requisiti ED INOLTRO DELLE DOMANDE Così il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: “Si tratta di strumenti volti a compensare le perdite che si genereranno a causa della contrazione delle attività economiche, ... Leggi su oasport Coronavirus - bonus per autonomi in Germania/ “5000 euro accreditati in poco tempo” (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo quanto scritto dal sito Investire Oggi, tra le misure economiche previste nel prossimo Decreto, ci sarà quella che consentirà di ricevere unper le, ovvero quelle che hanno in organico meno di nove dipendenti. CHI POTRA’LA DOMANDA? Il, che sarà di, prende il nome didi solidarietà, e sarà erogato sottoforma difino ad un totali di circa 8 miliardi di. Potranno richiedere ille seguenti categorie di: TLC Energia Manifatturiero con la cantieristica navale Siderurgia AutomotiveED INOLTRO DELLE DOMANDE Così il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: “Si tratta di strumenti volti a compensare le perdite che si genereranno a causa della contrazione delle attività economiche, ...

