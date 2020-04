Bonus 200 euro per biciclette elettriche e monopattini: requisiti e come ottenerlo (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, a margine di un Question Time alla Camera dei Deputati, ha riferito di un Bonus mobilità alternativa per l'acquisto di biciclette elettriche e monopattini in vista della riapertura degli uffici e delle varie filiere produttive, e quindi per ridurre il più possibile il traffico delle grandi metropoli. I mezzi del trasporto pubblico opereranno a ranghi ridotti (a circa un terzo delle potenzialità) per via delle regole di distanziamento sociale che si protrarranno, a giusta ragione, anche nella fase 2. Il rischio è quello dello sviluppo di assembramenti pericolosi a ridosso delle fermate di metropolitane ed autobus per via delle lunghe code. Molti, quindi, potrebbero decidere di impiegare il mezzo privato per recarsi a lavoro, andando a congestionare ulteriormente il traffico cittadino. Questo ... Leggi su optimagazine Bonus 200 euro bici e monopattini elettrici/ Come ottenere incentivo a mobilità green

