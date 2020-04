Bombardier-Trenitalia | altri sei anni di collaborazione per ETR 500

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – AccordoTransportation-per un nuovo contratto per servizi logistici integrati a supporto della flotta di treni ETR 500 ad Alta Velocità. La fornitura iniziale sarà di sei, con opzione persei. Un passo molto importante nel ciclo di vita della flotta ETR 500, poiché consente adi sfruttare i vantaggi dell’eccellenza del servizio didi esperienza consolidata e con una conoscenza profonda della realtà di, garantendo quindi un servizio in grado di anticipare le esigenze strutturali della rete. I convogli ETR 500 sono unità multiple elettriche ad Alta Velocità che raggiungono e possono mantenere i 300 Km/h di velocità d’esercizio commerciale. La flotta composta da 58 treni è stata progettata e prodotta a partire dai primi’80 ...

