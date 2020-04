Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministro Boccia si rivolge alle Regioni in videoconferenza: 'Le vostre ordinanze siano coerenti con… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Fase2 'Scelte differenziate dal 18 maggio in base al monitoraggio sui territori' dice… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'date liquidità, alle banche chiedo un atto d'amore'. Il premier a Lodi fa appello al sistema bancario… - ilmessaggeroit : Boccia alle Regioni: dal 18/5 aperture differenziate in base ai contagi - MAURO72016404 : RT @Silvana_demari: DI MAIO HA CONCESSO 100 MILIONI DI EURO ALLE ONG E BOCCIA HA SPIEGATO AL PAESE LA CASSA INTEGRAZIONE, ESIBENDO AL POLSO… -

Boccia alle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Boccia alle