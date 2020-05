Bobo Vieri-Lele Adani | show su Instagram | lavaggio denti e macedonia per il social

Inter : ?? | VIERI È anche stato “incoronato” a San Siro: il primo gol che vi viene in mente pensando a @vieri_bobo? Oggi… - Andre_Inter4 : RT @Inter: ?? | VIERI È anche stato “incoronato” a San Siro: il primo gol che vi viene in mente pensando a @vieri_bobo? Oggi la programmaz… - IXgennaio1900 : @vieri_bobo Cmq tranne adani Non sfigurereste nella serie A d'oggi - Fiore37542297 : @Inter @vieri_bobo @Inter_TV Un vero centravanti - Mattia_Bracco : RT @Inter: ?? | VIERI È anche stato “incoronato” a San Siro: il primo gol che vi viene in mente pensando a @vieri_bobo? Oggi la programmaz… -

Bobo Vieri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bobo Vieri