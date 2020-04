Bevono disinfettanti e candeggina come antidoto al coronavirus, ricoverati in ospedale in Usa (Di giovedì 30 aprile 2020) Bevono disinfettante. Secondo le autorità sanitarie statunitensi, le chiamate ai centri antiveleni sui disinfettanti sono aumentate del 20%. Gli ultimi casi in Georgia dove due uomini statunitensi sono finiti direttamente in ospedale con gravi sintomi da intossicazione dopo aver bevuto disinfettanti e candeggina come antidoto al coronavirus. Convinti di difendersi dal coronavirus e in mancanza di altri rimedi efficaci, hanno ingerito disinfettanti comprati in negozio ma adatti solo per le pulizie. Così due uomini statunitensi sono finiti direttamente in ospedale con gravi sintomi da intossicazione riuscendo fortunatamente a salvarsi grazie all’intervento tempestivo dei medici. A raccontare i due diversi episodi è stato il direttore del centro antiveleni dello Stato della Georgia, Gaylord Lopez, mettendo in guardia tutti i cittadini da simili comportamenti, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 aprile 2020)disinfettante. Secondo le autorità sanitarie statunitensi, le chiamate ai centri antiveleni suisono aumentate del 20%. Gli ultimi casi in Georgia dove due uomini statunitensi sono finiti direttamente incon gravi sintomi da intossicazione dopo aver bevutoal. Convinti di difendersi dale in mancanza di altri rimedi efficaci, hanno ingeritocomprati in negozio ma adatti solo per le pulizie. Così due uomini statunitensi sono finiti direttamente incon gravi sintomi da intossicazione riuscendo fortunatamente a salvarsi grazie all’intervento tempestivo dei medici. A raccontare i due diversi episodi è stato il direttore del centro antiveleni dello Stato della Georgia, Gaylord Lopez, mettendo in guardia tutti i cittadini da simili comportamenti, ...

