Berlusconi: Coronavirus ha spazzato via bagaglio ideologico M5s (Di giovedì 30 aprile 2020) "Forse l'unica cosa buona di questa tragedia è stata di avere spazzato via, spero per sempre, tutto il bagaglio ideologico dei Cinque stelle, cioè la retorica dell'uno vale uno, l'esaltazione dell'incompetenza, le fantasie sulla decrescita felice, l'idea che ragazzi di trent'anni che non hanno mai lavorato posano guidare un grande Paese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un collegamento con Mattino5 su Canale5."Credo che molti italiani abbiano capito che nell'emergenza non si può fare a meno di chi ha preparazione, cultura, esperienza di lavoro d'impresa, di politica e di governo. Noi che queste esperienze le abbiamo le mettiamo a disposizione degli italiani senza polemiche di parte per far ripartire il Paese" ha aggiunto l'ex premier. Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Tajani - ‘Di Stefano semi analfabeta - non ha titoli per insultare Berlusconi’

Coronavirus : Tajani - ‘Di Stefano semi analfabeta - non ha titoli per insultare Berlusconi’

Coronavirus : Berlusconi - ‘utilizzare strumenti Ue e shock fiscale’ (Di giovedì 30 aprile 2020) "Forse l'unica cosa buona di questa tragedia è stata di averevia, spero per sempre, tutto ildei Cinque stelle, cioè la retorica dell'uno vale uno, l'esaltazione dell'incompetenza, le fantasie sulla decrescita felice, l'idea che ragazzi di trent'anni che non hanno mai lavorato posano guidare un grande Paese". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, durante un collegamento con Mattino5 su Canale5."Credo che molti italiani abbiano capito che nell'emergenza non si può fare a meno di chi ha preparazione, cultura, esperienza di lavoro d'impresa, di politica e di governo. Noi che queste esperienze le abbiamo le mettiamo a disposizione degli italiani senza polemiche di parte per far ripartire il Paese" ha aggiunto l'ex premier.

berlusconi : L'uso del Meccanismo europeo di stabilità, l'attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per ese… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Il governo ha gestito male la pandemia' #coronavirusitalia - forza_italia : La riunione dei nostri responsabili dei dipartimenti assieme al presidente @berlusconi. Continuiamo l'ascolto di tu… - oscarvalle1984 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlusconi: 'Occupazione Lega? Noi agiamo diversamente' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Occupazione Lega? Noi agiamo diversamente' #coronavirus -