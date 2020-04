Berlino Tegel chiude dal primo giugno

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – La crisi del trasporto aereo, dovuta all’emergenza coronavirus, rischia di anticipare la chiusura definitiva dell’aeroporto. Dopo una fase interlocutoria, in cui si era deciso di tenere aperto lo scalo, l’assemblea degli azionisti di FBB, Società aeroporto di, ha votato per lo stop alle operazioni di volo dal prossimo, al fine di contenere le perdite nell’ordine di un milione al giorno. In vista della inaugurazione del nuovo aeroporto-Brandeburgo, prevista il 31 ottobre prossimo, la capitale tedesca potrà contare sul solo aeroporto di-Schoenefeld.