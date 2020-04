BEAUTIFUL | anticipazioni 1° maggio | BILL vuole risposare KATIE

Leggi su tvsoap

puntata di venerdì 1° 2020: Leggi anche: VIVI E LASCIA VIVERE: la seconda puntata stasera in tv su Rai 1, (Don Diamont) ha intenzione di chiedere a (Heather Tom) di risposarlo. Zoe (Kiara Barnes) accoglie con orrore la notizia che Flo (Katrina Bowden) sia una Logan e Brooke (Katherine Kelly Lang) non comprende la diffidenza della modella per sua nipote. Shauna (Denise Richards) è entusiasta delle prospettive che attendono Flo in questa sua nuova vita.