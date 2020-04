Battisti: nasce campagna ‘Ripartiamo-Tourism’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “nasce oggi la campagna ‘RiparTiAmo-tourism’ la campagna promossa dal Consigliere Regionale del Lazio, Sara Battisti, e rivolta a tutte le associazioni culturali, di promozione del territorio, turistiche e di categoria, presenti in Provincia di Frosinone, per il rilancio del turismo in Ciociaria nel brevissimo termine, gia’ dall’estate 2020”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti. “Questa e’ la crisi piu’ grande mai vissuta dal dopoguerra- spiega Sara Battisti- vedo quanto sconforto c’e’ tra gli operatori del settore turistico, tra i settori piu’ colpiti dalla crisi. Per questo lancio una call rivolta a tutte le Associazioni della nostra Provincia: credo nel rilancio della nostra terra, e chiedo a tutti loro di unirsi all’iniziativa ‘RiparTiAmo-tourism’. ... Leggi su romadailynews 5 marzo - il giorno in cui nasce Lucio Battisti (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “oggi la‘RiparTiAmo-tourism’ lapromossa dal Consigliere Regionale del Lazio, Sara, e rivolta a tutte le associazioni culturali, di promozione del territorio, turistiche e di categoria, presenti in Provincia di Frosinone, per il rilancio del turismo in Ciociaria nel brevissimo termine, gia’ dall’estate 2020”. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd, Sara. “Questa e’ la crisi piu’ grande mai vissuta dal dopoguerra- spiega Sara- vedo quanto sconforto c’e’ tra gli operatori del settore turistico, tra i settori piu’ colpiti dalla crisi. Per questo lancio una call rivolta a tutte le Associazioni della nostra Provincia: credo nel rilancio della nostra terra, e chiedo a tutti loro di unirsi all’iniziativa ‘RiparTiAmo-tourism’. ...

drya_fly : RT @Babborcu: Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu Nasce l'esigenza di sfuggirsi Per non 'contagiarci' di pi… - Babborcu : Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu Nasce l'esigenza di sfuggirsi Per non 'contagia… -

Ultime Notizie dalla rete : Battisti nasce Battisti: nasce campagna 'Ripartiamo-Tourism' RomaDailyNews Gli studenti si reinventano e nasce Toc Toc Sardegna

Tre universitari trasformano la loro tesi di laurea in un progetto per il web Comunicazione e informazione diventano un appuntamento quotidiano social ...

Mario Lavezzi, il progetto Campusband Musica & Matematica e il nuovo libro

Il music maker ripercorre i 50 anni di musica italiana nel suo libro e lancia la quarta edizione del concorso di Campusband Musica & Matematica ...

Tre universitari trasformano la loro tesi di laurea in un progetto per il web Comunicazione e informazione diventano un appuntamento quotidiano social ...Il music maker ripercorre i 50 anni di musica italiana nel suo libro e lancia la quarta edizione del concorso di Campusband Musica & Matematica ...