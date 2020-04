"Basta paternalismo populista o noi non ci stiamo". Il monito di Renzi (Di giovedì 30 aprile 2020) "Sono intervenuto in Parlamento, in Senato e ho detto che siamo in presenza di una carneficina occupazionale: in ottobre avremo un disastro. Siamo pronti a dare una mano al governo, ma bisogna che le cose funzionino". Matteo Renzi, ospite stasera di Porta a Porta, si rivolge direttamente al premier. "Le altre cose che ho detto a Conte è che abbiamo bisogno di un sistema per cui il presidente del Consiglio non apra bocca se lei è fidanzato stabile o saltuario, se l'amicizia è vera o non è vera", ha aggiunto. "Il presidente del Consiglio deve dare delle regole, ma le libertà Costituzionali non sono oggetto di un potere discrezionale del Presidente del Consiglio. Siccome son uno di quelli che ha mandato a casa Salvini perché chiedeva pieni poteri, ecco: non abbiamo mandato a casa Salvini per dare pieni poteri a Conte, ... Leggi su agi (Di giovedì 30 aprile 2020) "Sono intervenuto in Parlamento, in Senato e ho detto che siamo in presenza di una carneficina occupazionale: in ottobre avremo un disastro. Siamo pronti a dare una mano al governo, ma bisogna che le cose funzionino". Matteo, ospite stasera di Porta a Porta, si rivolge direttamente al premier. "Le altre cose che ho detto a Conte è che abbiamo bisogno di un sistema per cui il presidente del Consiglio non apra bocca se lei è fidanzato stabile o saltuario, se l'amicizia è vera o non è vera", ha aggiunto. "Il presidente del Consiglio deve dare delle regole, ma le libertà Costituzionali non sono oggetto di un potere discrezionale del Presidente del Consiglio. Siccome son uno di quelli che ha mandato a casa Salvini perché chiedeva pieni poteri, ecco: non abbiamo mandato a casa Salvini per dare pieni poteri a Conte, ...

