Bankitalia: "Economia italiana può affrontare shock avversi" (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – L'economia italiana può reggere "shock avversi", a partire dalla crisi del coronavirus, anche se la pandemia accresce "notevolmente" i rischi per la stabilità finanziaria globale a cui le banche italiane sono pronte, visto che sono "più solide" rispetto al passato, pur rimanendo comunque "esposte" al rischio. È quanto si legge nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato da Bankitalia in cui si ricorda che la "capacità dell'economia italiana di fronteggiare shock avversi, è sostenuta, anche nell'attuale fase, da diversi punti di forza, tra cui il basso indebitamento del settore privato, l'elevata vita media residua dei titoli pubblici, i progressi sul fronte della qualità degli attivi, dell'adeguatezza patrimoniale e della ...

