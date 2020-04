Bankitalia “Con graduale rientro misure per shock finanze sostenibili” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La diffusione della pandemia di Covid-19 accresce notevolmente i rischi per la stabilita’ finanziaria globale. Per gran parte dei paesi si prospetta un forte calo del prodotto nel 2020, con tempi e intensita’ della ripresa molto incerti. I prezzi delle attivita’ finanziarie hanno subito ampie riduzioni e la loro volatilita’ e’ aumentata, la liquidita’ sui mercati e’ diminuita. E’ cresciuta la vulnerabilita’ dei bilanci di famiglie, imprese e intermediari”. E’ quanto emerge dal Rapporto sulla stabilita’ finanziaria della Banca d’Italia, sottolineando come “le autorita’ delle principali aree economiche hanno adottato politiche espansive per contrastare gli effetti recessivi della pandemia e per preservare la stabilita’ finanziaria. Le autorita’ di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Bankitalia “Con graduale rientro misure per shock finanze sostenibili”

