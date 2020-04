Avvocati: per l'omesso svolgimento di attività si rischia la censura (Di giovedì 30 aprile 2020) di Lucia Izzo - Per l'omesso svolgimento dell'attività legale è ammissibile l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e non quella meno grave dell'avvertimento qualora l'avvocato si sia reso protagonista di illeciti disciplinari di notevole gravità, per un consistente lasso di tempo e senza ravvedimento. Illeciti disciplinari AvvocatiCausa di giustificazioneEccessività della sanzioneIlleciti disciplinari AvvocatiTorna suLo conferma la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8242/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato a cui erano stati contestati, a seguito di un esposto, diversi illeciti disciplinari per essere venuto meno ai propri doveri deontologici. La violazione di diverse norme del Codice Deontologico Forense derivava dall'ave... Leggi su studiocataldi Avvocati : sgravi per sanificare lo studio

