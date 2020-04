Avril Lavigne omaggia l’Italia nel nuovo video We Are Warriors

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 1 maggio 2020)la scorsa settimana ha pubblicato il suosingolo, We Are, una rielaborazione del brano Warrior, contenuto nel suo ultimo album Head Above Water. La popstar canadese adesso ha rilasciato ilmusicale del pezzo ed hato anche il nostro paese, inserendo nella clip immagini di Milano, dei fan e dei medici italiani. Proprio come per il singolo, anche i proventi delandranno interamente a favore dell’associazione Project Hope, un’organizzazione che ha come scopo quello di garantire la sicurezza degli operatori sanitari che combattono contro il Covid19.– We Are, il testo We’ll pick our battles ‘cause we know we’re gonna win the war (Win the war) We’re not rattled ‘cause we shattered all of this before (This before) Steadier than steel ‘cause ...