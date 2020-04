Avengers: Endgame, la fuga di Loki che darà vita alla serie Disney+ è stato "un incidente" (Di giovedì 30 aprile 2020) La fuga di Loki in Avengers: Endgame da cui avrà origine la serie Disney+ dedicata al dio dell'inganno è nata da un incidente. La scena di Avengers: Endgame che funge da punto di partenza per la serie Disney+ Loki è nata da un incidente, come ha rivelato lo sceneggiatore del cinecomic Stephen McFeely. In Avengers: Endgame, i nostri eroi si recano nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito, ma nella New York del 2012 il Dio dell'Inganno riesce a sfuggire alla cattura dopo essersi impossessato del Tesseract. In realtà la fuga di Loki non era stata pianificata dagli autori, come ha svelato Stephen McFeely nel corso del live watch party di Endgame: "Avevamo solo pensato a un modo gustoso di sconvolgere la missione." ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame ha quasi trasformato Captain America nella Gemma dell'Anima

