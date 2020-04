Avengers: Endgame, ecco come Iron Man ha capito come viaggiare nel tempo (Di giovedì 30 aprile 2020) Una nuova teoria svela come in Avengers: Endgame Tony Stark alias Iron Man è riuscito a capire come poter viaggiare nel tempo per sconfiggere Thanos. Un anno dopo l'uscita di Avengers: Endgame, uno dei successi entrati di diritto nella storia Marvel, continuano ad arrivare nuove teorie sugli eventi tra cui quella che spiega come Iron Man sia arrivato a capire il funzionamento del viaggio nel tempo, utilizzato dai Vendicatori per sconfiggere Thanos. In Avengers: Endgame Tony Stark, sconvolto dalla sconfitta contro Thanos, aveva deciso di vivere una vita tranquilla con Pepper Pots e la loro figlia Morgan, ma Scott Lang sconvolge i piani affermando che il viaggio nel tempo li avrebbe aiutati a recuperare le Gemme dell'Infinito e lottare ancora una volta contro il nemico. ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - la fuga di Loki che darà vita alla serie Disney+ è stato "un incidente"

Avengers : Endgame ha quasi trasformato Captain America nella Gemma dell'Anima

