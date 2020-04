Aurora Ramazzotti non ci sta | Difesa a spada tratta per papà Eros (Di giovedì 30 aprile 2020) Aurora Ramazzotti, legatissima al padre Eros, interviene per fare chiarezza sulle voci che parlano di una presunta relazione tra il cantante e Roberta Morise. Nel numero di “Oggi” in edicola questa settimana, Aurora Ramazzotti ha parlato soprattutto del rapporto con il padre Eros che non vede da diverso tempo a causa della quarantena. Il cantante … L'articolo Aurora Ramazzotti non ci sta Difesa a spada tratta per papà Eros proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vanno a convivere : “La quarantena prova che stiamo bene vicini”

Aurora Ramazzotti : "Mio padre Eros non concepisce il gossip gratuito"

Aurora Ramazzotti difende Eros : “Roberta Morise? Vi dico la mia” (Di giovedì 30 aprile 2020), legatissima al padre, interviene per fare chiarezza sulle voci che parlano di una presunta relazione tra il cantante e Roberta Morise. Nel numero di “Oggi” in edicola questa settimana,ha parlato soprattutto del rapporto con il padreche non vede da diverso tempo a causa della quarantena. Il cantante … L'articolonon ci staper papàproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vanno a convivere: “La quarantena prova che stiamo bene vicini” - #Aurora… - bnotizie : Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, arriva un grande annuncio: `Andremo a vivere insieme` - zazoomnews : Aurora Ramazzotti: Mio padre Eros non concepisce il gossip gratuito - #Aurora #Ramazzotti: #padre - gossipblogit : Aurora Ramazzotti: 'Mio padre Eros non concepisce il gossip gratuito' - zazoomblog : Aurora Ramazzotti: Mio padre Eros non concepisce il gossip gratuito - #Aurora #Ramazzotti: #padre -