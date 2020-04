Astronomia: dalla Superluna alle stelle cadenti, cosa potremo ammirare nel cielo di Maggio 2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Maggio 2020, il quinto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Partendo dal Sole, la nostra stella di trova nella costellazione dell’Ariete fino al 14, poi passa nella costellazione del Toro. La durata del giorno aumenta di circa un’ora dall’inizio del mese. La Luna è in fase di plenilunio il 7, Ultimo Quarto il 14, novilunio il 22, Primo Quarto il 30. Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 6 (perigeo, 359655 km), e nel punto opposto (apogeo, 405583 km) il 18. In considerazione della coincidenza tra plenilunio e perigeo, quella del 7 maggio sarà una Superluna. Credit: Massimiliano Pedi Per quanto riguarda ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo mese di eventi astronomici: eccoci riserva Maggio 2020, il quinto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Partendo dal Sole, la nostra stella di trova nella costellazione dell’Ariete fino al 14, poi passa nella costellazione del Toro. La durata del giorno aumenta di circa un’ora dall’inizio del mese. La Luna è in fase di plenilunio il 7, Ultimo Quarto il 14, novilunio il 22, Primo Quarto il 30. Il nostro satellite viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 6 (perigeo, 359655 km), e nel punto opposto (apogeo, 405583 km) il 18. In considerazione della coincidenza tra plenilunio e perigeo, quella del 7 maggio sarà una. Credit: Massimiliano Pedi Per quanto riguarda ...

jchogwsgdr : duemila volte di marco mengoni, e io vado a lanciarmi dalla torre di astronomia ciao amici - sigma_tao : gli italiani hanno inventato la corona solare l'eclisse le coniche la cosmologia la matematica la astronomia per ca… - ginnyoncehp : HARRY MADONNA ora o capisci o io bho mi butto dalla torre di astronomia //SI HO CERCATO LA INTRO PER SPIEGARE AHA… - robinhogws : RT @williamhogws: io quando ho uno sbalzo d’umore improvviso e mi preparo per buttarmi dalla torre di astronomia - kithogws : RT @williamhogws: io quando ho uno sbalzo d’umore improvviso e mi preparo per buttarmi dalla torre di astronomia -

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia dalla Astronomia: dalla Superluna alle stelle cadenti, cosa potremo ammirare nel cielo di Maggio 2020 Meteo Web Contagi al minimo, posti letto liberi: Mezzogiorno pronto per la Fase 2

Un intero giorno senza aver contato vittime avvicina la Campania alla proiezione dell’Osservatorio nazionale sulla Salute che fissa al prossimo 9 maggio il D-day del contagio zero. Ma è tutto il Sud a ...

Italia: record di guariti. Decessi e contagi in calo anche in Lombardia. Santelli: "Non ritiro l'ordinanza"

ore 22.56 - Santelli: "Non ritiro l'ordinanza" La Presidente della Calabria è pronta ad andare al muro contro muro con il Ministro Boccia. La Santelli, infatti, è convinta di aver solo giocato d'antic ...

Un intero giorno senza aver contato vittime avvicina la Campania alla proiezione dell’Osservatorio nazionale sulla Salute che fissa al prossimo 9 maggio il D-day del contagio zero. Ma è tutto il Sud a ...ore 22.56 - Santelli: "Non ritiro l'ordinanza" La Presidente della Calabria è pronta ad andare al muro contro muro con il Ministro Boccia. La Santelli, infatti, è convinta di aver solo giocato d'antic ...