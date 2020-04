Assassin' s Creed Valhalla si mostra nel primo spettacolare trailer tra finestra di lancio

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa Ubisoft annuncia's, il nuovo episodio del franchise di'sche sarà disponibile in tutto il mondo per la fine del 2020 per Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia e per Windows PC in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store. Il gioco sarà disponibile anche su UPLAY, il servizio in abbonamento di Ubisoft.Sviluppato dallo stesso team di Ubisoft Montreal che ha creato'sIV Black Flag e'sOrigins,'sinvita i giocatori a vivere la saga di Eivor, uno spietato predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie. Offrendo la più realistica esperienza vichinga mai realizzata, il gioco immergerà i giocatori in uno splendido scenario dinamico e liberamente esplorabile, ambientato nei "anni bui" dell'Inghilterra. In questo ...