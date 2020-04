Assassin's Creed: Valhalla, il trailer italiano del nuovo videogioco (Di giovedì 30 aprile 2020) Il videogioco Assassin's Creed: Valhalla arriverà a fine 2020 e il trailer italiano regala delle spettacolari sequenze in anteprima. Assassin's Creed Valhalla, il nuovo videogame di Ubisoft, ha ora uno spettacolare trailer che mostra delle spettacolari sequenze di battaglia create per il progetto che sarà in vendita a fine 2020. Il video mostra infatti uno scontro violento e mortale che riserva non poche sorprese. Il nuovo tassello del franchise è stato svelato oggi da Ubisoft con il trailer in versione cinematografica, svelando così i nuovi Assassini, con l'ormai iconico logo disegnato su un'ascia e varie armi. Nel filmato si assiste al loro arrivo a bordo delle navi e alla prima sanguinosa battaglia in cui ha un ruolo anche l'ordine ... Leggi su movieplayer Assassin's Creed Valhalla si mostra in queste prime meravigliose immagini

Assassin's Creed Valhalla si mostra nel primo spettacolare trailer tra finestra di lancio e primi dettagli

Assassin’s Creed Valhalla : il trailer ufficiale in italiano | VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Il'sarriverà a fine 2020 e ilregala delle spettacolari sequenze in anteprima.'s, ilvideogame di Ubisoft, ha ora uno spettacolareche mostra delle spettacolari sequenze di battaglia create per il progetto che sarà in vendita a fine 2020. Il video mostra infatti uno scontro violento e mortale che riserva non poche sorprese. Iltassello del franchise è stato svelato oggi da Ubisoft con ilin versione cinematografica, svelando così i nuovii, con l'ormai iconico logo disegnato su un'ascia e varie armi. Nel filmato si assiste al loro arrivo a bordo delle navi e alla prima sanguinosa battaglia in cui ha un ruolo anche l'ordine ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - XboxItalia : Il passato è nel tuo futuro. Assassin's Creed Valhalla in arrivo su Xbox Series X. Guarda il trailer:… - minuzzzzzzz : Assassin's Creed Valhalla: anteprima mondiale del trailer di annuncio - NaimaPapariello : RT @InstantGamingIT: Assassin's Creed Valhalla, il trailer del gioco è ora disponibile ed è semplicemente W O W ?? -