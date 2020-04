AS: “90 milioni + due contropartite”, la richiesta dell’Inter al Barcellona per Lautaro (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, ma le richieste dell’Inter continuano ad essere molto onerose. Secondo quanto riporta ‘AS’ il club nerazzurro sarebbe intenzionato a trattare la cessione dell’argentino ma solo a condizioni molto vantaggiose. Come anticipa il giornale spagnolo, ecco le pretese del club italiano: cessione a titolo definitivo di Arturo Vidal, il prestito per una stagione di Antoine Griezmann e un conguaglio da 90 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto elevata, superiore anche alla valutazione della clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Su queste cifre non sembrano esserci i margini per portare a termine l’operazione. “Gli ultimi 5 anni sono stati una tempesta di merda, non capiscono questa malattia”: l’ex attaccante confessa Dal Pino: “Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 aprile 2020) Ilnon mollaMartinez, ma le richieste dell’Inter continuano ad essere molto onerose. Secondo quanto riporta ‘AS’ il club nerazzurro sarebbe intenzionato a trattare la cessione dell’argentino ma solo a condizioni molto vantaggiose. Come anticipa il giornale spagnolo, ecco le pretese del club italiano: cessione a titolo definitivo di Arturo Vidal, il prestito per una stagione di Antoine Griezmann e un conguaglio da 90di euro. Si tratta di una cifra molto elevata, superiore anche alla valutazione della clausola rescissoria di 110di euro. Su queste cifre non sembrano esserci i margini per portare a termine l’operazione. “Gli ultimi 5 anni sono stati una tempesta di merda, non capiscono questa malattia”: l’ex attaccante confessa Dal Pino: “Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, ...

