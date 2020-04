Arriva il Pet Virtual Party | servizio gratuito per feste agli animali online

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020)il Petggia il compleanno di cani, gatti (e non solo) oppure dona loro una dedica speciale per aver condiviso questa nostra vita in quarantena. Un, con tanto di animatori, per condividere emozioni. Cani, gatti, pappagalli, conigli e non solo. Sono tanti gliche, durante questa nostra vita in quarantena, si sono confermati compagni insostituibili rendendo le nostre giornate meno pesanti grazie al potere immenso del loro amore incondizionato. Ed ecco che un gruppo di giovani animatori, capitanati dal mago Gigi Speciale, grande amante degli(in particolar modo di pappagalli, conigli e cani) e da anni impegnato nel settore dell’animazione per ledi bambini, ha pensato di sottolineare il loro modo di essere così speciali attivando unoriginale, completamente, ovvero il “Pet...