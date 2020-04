Arriva il braccialetto che vibra se non rispetti la distanza A quando le scosse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Genova, 30 apr – Altro che distopie orwelliane. Qui siamoti direttamente alla fase «cani di Pavlov». Secondo quanto riportato da Ansa, L’Istituto italiano di tecnologie di Genova ha messo a punto un«intelligente» (sic) da indossare durante la tanto attesa «fase due» dell’emergenza coronavirus, e che emetterà un segnale se chi lo porta non rispetta la tanto raccomandatadi sicurezza. Il(o, come lo chiamano orrendamente gli ideatori, smartband), ha l’evocativo nome di iFeelYou («ti sento») e sarà in grado di monitorare la temperatura corporea e ladi sicurezza tra persone. Non c’è niente da fare, agli «scienziocrati» piace troppo l’idea delelettronico e non c’è verso di fargliela accantonare. La ...