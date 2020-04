App Covid-19 | ci siamo | come scaricarla | a cosa serve e quanto durerà

Tg3web : 'I dati personali saranno cancellati entro fine anno e non vi saranno conseguenze per chi sceglierà di non installa… - giorgio_gori : Primi dati derivanti dall’uso di - vincos : Apple e Google hanno rilasciato la prima versione delle API di contact tracing - sardanews : Covid-19, il Cdm vara nella notte le regole sulla privacy ?per l’app Immuni - liveatmessage : Ripercorriamo con @eporeda alcuni elementi fondamentali dei piani di #comunicazioneinterna per analizzare le… -

App Covid Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App Covid