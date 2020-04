Angelina a 101 anni guarisce dal Coronavirus: “Ha già sconfitto il cancro, è una forza” (Di giovedì 30 aprile 2020) Angelina Friedman che, dopo aver sconfitto l’influenza spagnola e un cancro, è riuscita a guarire a 101 anni anche dal Coronavirus a un mese esatto dalla diagnosi. LA figlia Joanne alla stampa: “Tutti in famiglia hanno vissuto fino ai 95 anni d’età, ma c’è qualcosa di davvero straordinario nel suo dna, non è umana”. Ha sconfitto l’influenza spagnola quando era ancora una ragazzina ed è sopravvissuta al cancro. Ora Angelina Friedman alla veneranda età di 101 anni è riuscita a guarire anche dal Coronavirus. Arriva da New York la storia a lieto fine di questa nonna di origine italiana, dalla forza “sovraumana”, come l’ha descritta la sua famiglia. Sua madre morì sulla nave che dal Belpaese le avrebbe dovute portare nella Grande Mela in cerca di un futuro migliore insieme ad ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 aprile 2020)Friedman che, dopo averl’influenza spagnola e un, è riuscita a guarire a 101anche dala un mese esatto dalla diagnosi. LA figlia Joanne alla stampa: “Tutti in famiglia hanno vissuto fino ai 95d’età, ma c’è qualcosa di davvero straordinario nel suo dna, non è umana”. Hal’influenza spagnola quando era ancora una ragazzina ed è sopravvissuta al. OraFriedman alla veneranda età di 101è riuscita a guarire anche dal. Arriva da New York la storia a lieto fine di questa nonna di origine italiana, dalla forza “sovraumana”, come l’ha descritta la sua famiglia. Sua madre morì sulla nave che dal Belpaese le avrebbe dovute portare nella Grande Mela in cerca di un futuro migliore insieme ad ...

