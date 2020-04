Anche Diletta Leotta vittima di Revenge porn su Telegram, indagini a Palermo (Di giovedì 30 aprile 2020) All’esito di un’articolata indagine coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e che ha visto coinvolte le Procure presso il Tribunale Ordinario di Milano, Palermo, Bergamo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è stata colpita una parte del network di Revenge porn presente su Telegram, identificando e denunciando gli amministratori dei tre canali contenenti le immagini più denigranti e i commenti più offensivi. Bloccati i canali Telegram ‘La bibbia 5.0’, ‘Il vangelo del pelo’ e uno dei canali denominati ‘Stupro tua sorella 2.0’. Tutti e tre annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, 29enne bergamasco, è stato indagato per aver utilizzato i citati canali a scopo di Revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime, Anche diversi ... Leggi su direttasicilia Diletta Leotta | Impareggiabile anche in radio - selfie mozzafiato – FOTO

