‘Amici Speciali’ | Riccardo Marcuzzo | Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo svelano

(Di giovedì 30 aprile 2020) La macchina di Amici di Maria De Filippi è pronta a ripartire! Dopo la conclusione della 19esima edizione della versione classica del longevo talent show di Canale 5, Maria De Filippi è già pronta a tornare in onda a metà maggio con Amici Speciali, una sorta di spin off del programma dedicato in gran parte ai talenti che la scuola più spiata d’Italia ha creato nel corso di questi anni. A far parte delle quattro puntate dello show (che devolverà i compensi di tutti gli artisti in beneficienza per far fronte all’emergenza che stiamo vivendo) saranno i cantanti Alberto Urso, Stash & The Kolors (che hanno spiegato su Instagram il motivo per cui hanno scelto di accettare), Irama, Gaia Gozzi, Michele Bravi e il rapper Random (scartato ai provini qualche anno fa). Mentre tra i ballerini vedremo alternarsi sul palco Javier Rojas, Umberto ...