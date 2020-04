Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento fino alle 24 di domani (Di giovedì 30 aprile 2020) La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta Meteo codice giallo per vento valida dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio. Il vento sarà in rinforzo già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali e possibili grandinate. Dalla sera di oggi, giovedì, e fino alle prime ore di domani, venerdì, potranno anche essere associati isolati temporali sulle zone settentrionali ed appenniniche.L'articolo allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento fino alle 24 di domani Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo della Protezione Civile - torna il maltempo : piogge - temporali e forte vento su gran parte dell’Italia [MAPPE e BOLLETTINI]

Allerta Meteo Emilia Romagna : codice arancione per vento sui rilievi appenninici

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per forte vento da stasera (Di giovedì 30 aprile 2020) La Sala operativa della protezione civile dellaha diramato un’pervalida dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di, venerdì 1 maggio. Ilsarà in rinforzo già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali e possibili grandinate. Dalla sera di oggi, giovedì, eprime ore di, venerdì, potranno anche essere associati isolati temporali sulle zone settentrionali ed appenniniche.L'articoloper24 diWeb.

DPCgov : #allertaGIALLA, martedì #28aprile, in sei regioni. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazio… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - DPCgov : ?? #AllertaGIALLA, lunedì #27aprile, sulla Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di all… - 055firenze : Meteo, allerta codice giallo per vento forte #allertameteo - ProtCivComuneFi : Bollettino del 30/04/2020 – Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio VENTO dalle ore 00:00 d #firenze… -