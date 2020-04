Alexandre Villaplane | l’ex eroe morto da traditore | leader della prima Francia mundial

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il termometro è sotto lo zero all’Estadio Pocitos di Montevideo. È il 13 luglio 1930.e Messico sono una di fronte all’altra. Sono in attesa del fischio che dia ufficialmente inizio allaedizioneCoppa del Mondo di calcio. Per raggiungere l’Uruguay (sede di quella edizione) i francesi sono stati costretti a una traversata di due settimane sul transatlantico Conte Verde. Sono partiti il 21 giugno da Villefranche-sur-Mer, condividendo il viaggio assieme a Romania, Jugoslavia e Belgio, le altre compagini europee presenti. Per laessere in Uruguay è quasi un obbligo. L’ideatoremanifestazione è il francese Jules Rimet, presidenteFIFA. E francese è anche larete nella storia dei mondiali. La mette a segno un operaioPeugeot, Lucien Laurent. Il torneo però rappresenta una ...