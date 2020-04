Alessandro Borghese e 4 Ristoranti alla ricerca del miglior ristorante della Valle d’Aosta: anticipazioni e location 30 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) Un vero e proprio boom di ascolti la scorsa settimana per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti in onda con la prima puntata di questa nuova edizione alla ricerca del miglior ristorante di Venezia. Anche oggi, 30 aprile, l'appuntamento è fissato nel prime time di Sky Uno per la gioia degli amanti del genere e di Alessandro Borghese, volto molto amato e richiesto del piccolo schermo, che ci porterà in alta quota, in Valle d'Aosta dove domina la neve fresca tra le vette maestose.Alessandro Borghese e 4 Ristoranti andranno alla ricerca dei Ristoranti che si trovano a metà delle piste o isolati sulle cime alla scoperta dei piatti tipici valdostani come polenta, zuppe, carni selvatiche, formaggi, o una cucina più contaminata e che possa piacere a tutti ma senza prescindere dalle famose zuppe, portata oggetto di bonus nella puntata di oggi. A contendersi la ... Leggi su optimagazine Alessandro Borghese 4 Ristoranti - la Valle d’Aosta nella nuova puntata

