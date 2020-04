“Aiuti mai arrivati, dobbiamo riaprire per guadagnare qualcosa”, la lettera del titolare di una pizzeria sannita (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiReino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Pio Calzone, titolare di una pizzeria a Reino. “Lunedì 4 maggio riapriremo, rispettando tutte le regole, ed avendo effettuato tutti gli adempimenti a noi richiesti per la nostra attività, anche se solo per il servizio da asporto. Stiamo creando, qualcosa in più, per garantire al massimo la sicurezza nostra e dei nostri clienti. Sono un cittadino ed un contribuente italiano che gestisce una pizzeria in un paesino di 1000 anime, “Reino” in provincia di Benevento. Non siamo felicissimi ed entusiasmati di questa decisione da noi presa, ma siamo in un certo modo costretti, perché, ad oggi, dopo circa 2 mesi di chiacchiere, ancora non si vede nemmeno 1 euro, di tutti quelli promessi e propagandati, dal Governo centrale e regionale. E grazie a questi aiuti, che non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiReino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo ladi Pio Calzone,di una pizzeria a Reino. “Lunedì 4 maggiomo, rispettando tutte le regole, ed avendo effettuato tutti gli adempimenti a noi richiesti per la nostra attività, anche se solo per il servizio da asporto. Stiamo creando, qualcosa in più, per garantire al massimo la sicurezza nostra e dei nostri clienti. Sono un cittadino ed un contribuente italiano che gestisce una pizzeria in un paesino di 1000 anime, “Reino” in provincia di Benevento. Non siamo felicissimi ed entusiasmati di questa decisione da noi presa, ma siamo in un certo modo costretti, perché, ad oggi, dopo circa 2 mesi di chiacchiere, ancora non si vede nemmeno 1 euro, di tutti quelli promessi e propagandati, dal Governo centrale e regionale. E grazie a questi aiuti, che non ...

CottarelliCPI : Il #MES può erogare aiuti senza condizionalità macroeconomica? È mai successo in passato? In questa nota abbiamo ri… - M5S_Europa : #Nutriscore: #Nestlè spinge per renderlo obbligatorio in #UE, sostenendo che aiuti le persone a fare ‘buone scelte’… - zazoomnews : “Aiuti mai arrivati dobbiamo riaprire per guadagnare qualcosa” la lettera del titolare di una pizzeria sannita - #… - LuiseDungSo : RT @CottarelliCPI: Il #MES può erogare aiuti senza condizionalità macroeconomica? È mai successo in passato? In questa nota abbiamo rispost… - AdpTeresa : CLICK TO PRAY 30 APRILE 2020 CON GESÙ AL POMERIGGIO A volte ci dirigiamo sempre e solo verso i nostri problemi, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aiuti mai 25 aprile: Battelli, 'oggi più che mai insegna che storia si fa insieme' Affaritaliani.it