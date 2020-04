Airc e l'azalea della ricerca (Di giovedì 30 aprile 2020) In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’azalea della ricerca di Fondazione Airc. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della ricerca sui tumori delle donne, non coloreranno le piazze delle nostre città ma si possono prenotare (dal 27 aprile), a fronte di una donazione di 15 euro, solo su Amazon.it. Una scelta doverosa per tutelare la salute di volontari e sostenitori della Fondazione dai rischi dell’emergenza Covid-19, possibile solo grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani dei 20 mila volontari Airc per portare l’azalea della ricerca direttamente a casa. Una scelta ci permette di dare continuità alla ricerca oncologica, cardine del futuro della nostra salute: i numeri ci dicono infatti che circa una donna su tre sarà colpita da un cancro nel corso della ... Leggi su gqitalia Festa della Mamma : torna l’Azalea della Ricerca Airc e… sboccia online

