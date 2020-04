Agis | le linee guida per ripartire con lo spettacolo dal vivo e le sale

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il documento presentato ieri dall’al ministro dei Beni culturali Franceschini, e che attualmente è al vaglio del governo e del comitato tecnico-scientifico «contiene – spiega il presidenteCarlo Fontana in una conferenza via web che coinvolge tutti i rappresentanti di categoria, da Federad Anec- leper poter riaprire in sicurezza tutti i luoghi dello», dai teatri ai cinema. Intitolato Loin Italia nella Fase 2, il documento richiede innanzitutto un calendario di ripresa … Continua L'articolo, lepercon lodale leproviene da il manifesto.