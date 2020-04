Adriana Volpe parla del marito e di Andrea Denver

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 30 aprile 2020) In attesa di vederla al debutto del nuovo programma mattutino di TV8 al fianco di Alessio Viola,ha risposto ad un paio di domande de Il Giornale in merito al suo rapporto con ilRoberto Parli e. “Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto aed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico. Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al Grande Fratello Vip, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa ed apprezzata dal pubblico”. E ancora: “Devi considerare che abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana. La gelosia non può trovar respiro ...