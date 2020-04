Adriana Volpe col marito solo e sempre nei fine settimana, è così il loro matrimonio (Foto) (Di giovedì 30 aprile 2020) La distanza dal marito da quando è uscita dalla casa del GF Vip per Adriana Volpe non è certo un problema, il loro matrimonio è sempre stato così (foto). La conduttrice scaccia via i pettegolezzi di chi li dichiara in crisi perché lei è a Roma con sua figlia Gisele mentre Roberto Parli dopo la morte del padre è rimasto a St Moritz in Svizzera. Non sarebbe colpa del lockdown né della gelosia, tutto normale per la coppia anche se Adriana Volpe ammette che qualche discussione c’è stata. La bella 46enne si prepara a tornare in tv a giugno su Tv8; è quanto rivela Il Giornale, ma intanto si gode la sua piccolina dopo l’esperienza nella casa del reality show che ha dovuto abbandonare in fretta. Ed è da lì che è scattata la gelosia per suo marito. La complicità con Denver era evidente ... Leggi su ultimenotizieflash Adriana Volpe : "Non sono in crisi con mio marito Roberto Parli. La fiducia reciproca ha tenuto saldo il nostro rapporto"

