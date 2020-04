Angelredblack1 : @RMida89 @la_rossonera Il procuratore di Osimhen disse che in #SerieA c'è razzismo. Dopo intervistato da un sito ch… - infoitsport : Accostato al Napoli, anche il Milan pensa a Jovic. Ma la priorità è un'altra - _SiGonfiaLaRete : La #Roma scarica #Mertens, il nuovo obiettivo è stato accostato al #Napoli - sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, anche il Milan pensa a Jovic. Ma la priorità è un’altra - sscalcionapoli1 : Zenit, Kokorin accostato al Napoli: “Ho il contratto in scadenza e penso a un futuro in Italia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Accostato al Napoli, Emerson Palmieri è il primo obiettivo dell'Inter per la fascia: ecco il prezzo Tutto Napoli Accostato al Napoli, Emerson Palmieri è il primo obiettivo dell'Inter per la fascia: ecco il prezzo

Antonio Conte per la prossima stagione, quella in cui la sua Inter dovrà riprovare a vincere, vuole giocatori “fatti e finiti”, specialmente a sinistra, dove Biraghi dovrebbe tornare a Firenze, Asamoa ...

Calciomercato Napoli, futuro Sarr: il difensore parla chiaro

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI NIZZA / Malang Sarr è certamente uno dei più interessanti prospetti difensivi del panorama francese. Classe 1999, il centrale di origini senegalesi è ormai da tempo un punto ...

Antonio Conte per la prossima stagione, quella in cui la sua Inter dovrà riprovare a vincere, vuole giocatori “fatti e finiti”, specialmente a sinistra, dove Biraghi dovrebbe tornare a Firenze, Asamoa ...CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI NIZZA / Malang Sarr è certamente uno dei più interessanti prospetti difensivi del panorama francese. Classe 1999, il centrale di origini senegalesi è ormai da tempo un punto ...