5 cose che ho comprato per riempire la mia casa di energie positive (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono trascorsi molti giorni da quando ho iniziato a stare davvero in casa come mai avevo fatto prima. Io e la mia famiglia abbiamo condiviso tutti gli spazi e i sentimenti, compresi quelli negativi. Senza poter uscire, anche i momenti di sconforto e le notizie più tristi sono rimaste con noi, attaccati ai muri della nostra abitazione. Per noi è stata il rifugio da ansie e paure e ora che forse torneremo a una sorta di normalità, anche lei ha bisogno di rigenerarsi, come noi. Ho seguito tutti i consigli per pulirla sempre a dovere e, diciamocelo, non sono mai stata una maniaca delle pulizie, ma vuoi per il tempo a disposizione e mettiamoci anche la noia, l’ho pulita spesso ponendo attenzione a igienizzare tutto a dovere. Nonostante questo, sentivo che aveva ancora bisogno di qualcosa. Qualcosa che faccia stare bene me e tutta la mia famiglia. Credo ... Leggi su dilei Il TENAA svela un bel po’ di cose di Redmi K30i - fra specifiche e design

Lascerò andare le cose - per quello che sono - per quello che valgono

Quattordici cose che abbiamo comprato ad aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono trascorsi molti giorni da quando ho iniziato a stare davvero income mai avevo fatto prima. Io e la mia famiglia abbiamo condiviso tutti gli spazi e i sentimenti, compresi quelli negativi. Senza poter uscire, anche i momenti di sconforto e le notizie più tristi sono rimaste con noi, attaccati ai muri della nostra abitazione. Per noi è stata il rifugio da ansie e paure e ora che forse torneremo a una sorta di normalità, anche lei ha bisogno di rigenerarsi, come noi. Ho seguito tutti i consigli per pulirla sempre a dovere e, diciamocelo, non sono mai stata una maniaca delle pulizie, ma vuoi per il tempo a disposizione e mettiamoci anche la noia, l’ho pulita spesso ponendo attenzione a igienizzare tutto a dovere. Nonostante questo, sentivo che aveva ancora bisogno di qualcosa. Qualcosa che faccia stare bene me e tutta la mia famiglia. Credo ...

borghi_claudio : Sono bravi eh? Il coro con la fake news della Germania che stramazza appena hanno riaperto cose che peraltro non av… - marattin : Ora dobbiamo reperire quante più risorse possibili, al costo minore possibile, e spenderle per ripartire (e non per… - borghi_claudio : @PaoloPolimeno11 @777mingus @EUCouncilPress @gualtierieurope No ma robe da matti... ho detto solo che nel DEF nella… - zazoomblog : 5 cose che ho comprato per riempire la mia casa di energie positive - #comprato #riempire #energie #positive - RumpleSil : RT @vieniasalvarmi: La lega è la tipica bambina viziata che quando non si parla di lei per cinque minuti si inventa le cose per attirare l’… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Pulizie di casa, ecco le cose che si dimenticano sempre: dalle lampadine alla cassetta della posta Corriere della Sera Cosa sappiamo delle nuove superinfiammazioni tra i bambini

Qualche caso è emerso anche in Francia, Portogallo Belgio e Svizzera. Si tratta di casi rari ma è importante che i medici li segnalino ai servizi sanitari nazionali, in modo da capire quanti sono e a ...

Un amore antico

Ho preferito viaggiare in auto per portarmi via le ultime cose rimaste nella mia casa natia ubicata nella Città Vecchia di Bari. Sto seguendo gli ultimi preliminari di vendita di essa dopo la ...

Qualche caso è emerso anche in Francia, Portogallo Belgio e Svizzera. Si tratta di casi rari ma è importante che i medici li segnalino ai servizi sanitari nazionali, in modo da capire quanti sono e a ...Ho preferito viaggiare in auto per portarmi via le ultime cose rimaste nella mia casa natia ubicata nella Città Vecchia di Bari. Sto seguendo gli ultimi preliminari di vendita di essa dopo la ...