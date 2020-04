45 anni al volante della Zebra Tre! Ma che fanno oggi Starsky e Hutch? (Di giovedì 30 aprile 2020) Starsky & Hutch festeggiano oggi 45 anni di testacoda al volante della fiammante Zebra Tre. Prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, la serie buddy poliziesca è andata in onda per 4 stagioni sulla ABC (tra il 30 aprile 1975 e il 15 maggio 1979). Di differente stile e temperamento – uno bruno e cialtrone, l’altro biondo e intellettuale – i due sbirri interpretati rispettivamente da Paul Michael Glaser e David Soul, ripulivano le strade della fittizia Bay City dalla criminalità, nel telefilm culto antesignano del genere «bromance» (ovvero «romance» più «brother»). La serie è stata girata a Los Angeles, in particolare nei quartieri Century City, Venice Beach, Pico Boulevard, Beacon Street, San Pedro. Dall’episodio pilota (mai doppiato in lingua italiana) sono state estrapolate alcune immagini che serviranno a creare la sigla composta dal sassofonista Tom Scott. Leggi su vanityfair Poliziotto di 37 anni muore a Napoli. La volante speronata da tre malviventi che avevano appena tentato di rubare un bancomat

Bimbo di 11 anni al volante : i genitori volevano evitare che giocasse a GTA (Di giovedì 30 aprile 2020) Starsky & Hutch festeggiano oggi 45 anni di testacoda al volante della fiammante Zebra Tre. Prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, la serie buddy poliziesca è andata in onda per 4 stagioni sulla ABC (tra il 30 aprile 1975 e il 15 maggio 1979). Di differente stile e temperamento – uno bruno e cialtrone, l’altro biondo e intellettuale – i due sbirri interpretati rispettivamente da Paul Michael Glaser e David Soul, ripulivano le strade della fittizia Bay City dalla criminalità, nel telefilm culto antesignano del genere «bromance» (ovvero «romance» più «brother»). La serie è stata girata a Los Angeles, in particolare nei quartieri Century City, Venice Beach, Pico Boulevard, Beacon Street, San Pedro. Dall’episodio pilota (mai doppiato in lingua italiana) sono state estrapolate alcune immagini che serviranno a creare la sigla composta dal sassofonista Tom Scott.

poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - Agente_Lisa : Spegnere le candeline senza avere accanto i propri amichetti non è semplice per nessun bambino. Ma per Luca, 8 anni… - Inprimeit : 45 anni al volante della Zebra Tre! Ma che fanno oggi Starsky e Hutch? - mauuro69 : RT @RafAuriemma: Morire a 37 anni alla guida di una Volante, per mano di balordi che hanno preso l'Italia come il paese dei balocchi, è dis… - sickofbradley : RT @poliziadistato: Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al fig… -