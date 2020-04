30 aprile 1945, Hitler si suicida nel bunker di Berlino con Eva Braun (Di giovedì 30 aprile 2020) Il 30 aprile 1945, Adolf Hitler e Eva Braun si suicidano nel bunker di Berlino mentre l’avanzata di Alleati e sovietici era ormai inarrestabile. Settantacinque anni fa Adolf Hitler si uccideva insieme a Eva Braun nel bunker del Reich di Berlino. Germania asserragliata, il suicidio di Hitler Il 30 aprile 1945, infatti, ormai la situazione bellica della Germania nazista era segnata: le armate tedesche non riuscirono ad arrestare l’avanzata degli Alleati mentre i sovietici si aprivano la strada verso il centro di Berlino. In questo contesto, Hitler si suicidò nel suo bunker intorno alle ore 15.30 insieme all’amante Eva Braun che aveva sposato il giorno prima. Il fuhrer aveva 56 anni. La versione ufficiale La versione ufficiale riporta dapprima il suicidio della Braun, avvelenatasi con una fiala di cianuro, che Hitler ... Leggi su newsmondo Michele Moretti : storia - gesta e leggende del calciatore-partigiano che partecipò all’esecuzione di Mussolini il 28 aprile 1945

Accadde oggi : il 28 aprile 1945 veniva fucilato Benito Mussolini

