100 scienziati contro i mercati di animali selvatici | “Chiuderli per evitare il rischio

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Mentre il mondo si trova ad affrontare la più grave emergenza sanitaria globale della storia recente, più di 100ed esperti nel campo della conservazione di 25 Paesi chiedono ai governi di tutto il mondo di fermare il commercio divivi o morti, per ridurre la possibilità che si verifichino in futuro altre epidemie”, riporta un comunicato stampa di WWF Italia. “In una lettera congiunta ai decisori politici, gli esperti osservano come il COVID-19 sia un virus di origine zoonotica – trasferito quindi dagliall’uomo – e come esista unreale di pandemie future se non si interviene per ridurre il commercio diad alto(in particolare alcune specie di mammiferi e uccelli, che hanno maggiori probabilità di ospitare agenti patogeni trasmissibili ...