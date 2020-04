Zona Euro, peggiora fiducia economia (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Si deteriora ancora la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di aprile. L’indice che misura il sentiment complessivo è risultato pari a 67 punti dopo i 94,2 del mese precedente, mentre quello del complesso dell’Unione Europea si porta a 65,8 da 94,6 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN) che segnala l’entrata di un il nuovo indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei), incluso nelle misurazioni della Commissione Europea per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro. Con questo strumento l’esecutivo comunitario vuole puntare maggiormente l’attenzione sull’aspetto sociale e inclusivo della crescita economica. Si registra, invece, un calo moderato per ... Leggi su quifinanza Zona Euro - clima affari peggiora in aprile

Chieti. L’ente gestore idrico del Chietino Sasi Spa di Lanciano investe 15 milioni di euro per rendere più efficienti le reti e ridurre le perdite, in particolare a Vasto, San Salvo e comprensorio. Ne ...

