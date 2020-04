Zaia | Non è tutto finito Potremmo chiudere di nuovo

Leggi su blogo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il governatore del Veneto Luca, grande sostenitore della riapertura del Paese il prima possibile, ha messo le mani avanti nel corso della quotidiana conferenza stampa sulla situazione COVID-19 nella regione da lui amministrata:Lo dico subito e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a. Non ci sono alternative, non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che. Il Veneto anticipa le riaperture.: "Non; il libera tutti" Il Veneto di Lucaanticipa di qualche giorno la riapertura graduale della Regione. Ecco cosa prevede l'ordinanza in vigore dal 24 aprile 2020. Il governatore leghista resta convinto che sia possibile affrontare la riapertura, almeno in Veneto, a patto ...