Yari Carrisi e l’attacco a Barbara d’Urso | ecco come ha reagito Albano

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ha attaccato duramented’Urso, arrivando anche a scrivere su Instagram: “La dUrso deve morire. … Il male non può vincere sul bene“. La presentatrice si è limitata a rispondere riportando un post di sua sorella. Maha preso le parole di suo figlio? Stando a alla lettera scritta da Alberto Alessi su Novella 2000, il cantante pare sia mortificato per l’accaduto. “è mortificato per quello che è successo la settimana scorsa”. Nonostante non sia esattamente la bff di Carmelita, credo che anche Romina Power non sia felice del folle gesto del figlio., il figlio diattaccad’Urso: “Deve morire” – la conduttrice risponde https://t.co/BhLrUla8ui — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) April 21, 2020 La lettera di Roberto Alessi al ...