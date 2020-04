Xbox Game Pass ha ricevuto più di 50 giochi negli ultimi tre mesi: un'infografica analizza il servizio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Xbox Game Pass offre più di cento giochi disponibili attraverso un abbonamento mensile, trimestrale ed annuale. L'ampia scelta di titoli di diverso genere fa sì che il servizio sia amato dai giocatori Xbox e PC, sia per quantità che per qualità.L'utente Twitter ed insider Klobrille per l'occasione ha stilato un'infografica in cui sono raggruppati tutti i dati del servizio degli ultimi tre mesi: nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, all'interno di Xbox Game Pass sono stati aggiunti 43 giochi per console e 36 per PC. 14 sono stati i giochi che, al lancio, erano presenti anche all'interno del servizio in abbonamento e 6 tra questi erano giochi first-party. In totale, la media dei titoli usciti per mese si attesta sul numero di 19, arrivando ad un totale di 57 giochi in tre mesi.Di questi titoli, 8 sono stati valutati "Mighty" all'interno di Opencritic, 19 sono ... Leggi su eurogamer Ufficiali i Games With Gold di maggio 2020 : nuovi giochi gratis per Xbox

Xbox Series X spunta sul sito GameLife in preorder con prezzo e data di uscita provvisori

Gli Xbox Game Studios hanno assunto sempre più sviluppatori provenienti dai team di Sony (Di mercoledì 29 aprile 2020)offre; di centodisponibili attraverso un abbonamento mensile, trimestrale ed annuale. L'ampia scelta di titoli di diverso genere fa sì che il servizio sia amato dai giocatorie PC, sia per quantità che per qualità.L'utente Twitter ed insider Klobrille per l'occasione ha stilato un'in cui sono raggruppati tutti i dati del servizio deglitre: neidi febbraio, marzo ed aprile, all'interno disono stati aggiunti 43per console e 36 per PC. 14 sono stati iche, al lancio, erano presenti anche all'interno del servizio in abbonamento e 6 tra questi eranofirst-party. In totale, la media dei titoli usciti per mese si attesta sul numero di 19, arrivando ad un totale di 57in tre.Di questi titoli, 8 sono stati valutati "Mighty" all'interno di Opencritic, 19 sono ...

Eurogamer_it : #XboxGamePass ha ricevuto più di 50 giochi negli ultimi tre mesi: ecco il servizio nel dettaglio. - Info_e_Games : Resident Evil: Claire sarà la protagonista in un nuovo gioco, secondo la doppiatrice - - Info_e_Games : Fortnite 12.50: tutte le novità dell’aggiornamento - - theHighPhil : Questi sono i leak: - 0Sucram : #ProjectXCloud dalla settimana prossima arriva in anteprima anche in #Italia! Puoi registrati da qua… -